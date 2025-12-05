Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ

Впервые F-16 украинских ВВС получили возможность применять блоки LAU-131 для Hydra-70, совместимые с комплектами APKWS II с полуактивным лазерным наведением, пишет профильный портал.

Эта система позволяет эффективно сбивать вражеские дроны при относительно низкой стоимости ракеты - около 30-31 тысячи долларов за единицу, по сравнению с миллионными ценами AIM-9 и AIM-120.

На самолете установлен подвесной контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, который обеспечивает точное лазерное наведение. Без него ракеты остаются неуправляемыми.

Один F-16 может нести до 28-и 70-мм ракет, что делает его эффективным инструментом противодействия БПЛА.

Эффективность APKWS II для борьбы с беспилотниками сначала доказали в наземных операциях в Украине, а затем США адаптировали систему для истребителей, таких как F-15E Strike Eagle.

Сейчас украинские F-16 получили подобную возможность благодаря помощи партнерских стран Европы, среди которых Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Великобритания и Польша.

До этого старые украинские F-16 имели ограниченные возможности противодействия дронам.

Использование Sniper Pod и APKWS II стало значительным усилением Воздушных сил, позволяя экономить дорогие ракеты и эффективно бороться с массированными атаками беспилотников РФ.

Новое оснащение особенно важно на фоне активного применения "Шахедов" и других БПЛА врага, продолжающих угрожать украинскому небу.