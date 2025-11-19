Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС після обстрілу росіян

Українські енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія була пошкоджена через обстріл російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
"З 14 листопада, після чергового російського обстрілу, ЗАЕС була заживлена за однією лінією, що є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки", - йдеться у дописі.
Енергетики нагадали, що відновлена лінія менше тижня пробула в роботі після попереднього заживлення. До цього російський обстріл вивів її з ладу у травні і вона не працювала близько півроку.
"Причини відключень - регулярні російські обстріли, що пошкоджують дроти, ізоляцію та грозозахисний трос, зумовлюючи обриви та короткі замикання", - пояснило "Укренерго".
За весь час повномасштабної війни українські енергетики відновлювали живлення ЗАЕС понад 40 разів. Електростанція 10 разів повністю втрачала живлення від енергосистеми України.
Нагадаємо, 14 листопада ЗАЕС втратила живлення лінії електропередачі "Дніпровська", в результаті чого опинилась під загрозою чергового блекауту.
Раніше, 23 вересня, "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
Згідно з заявою компанії, окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.
В результаті атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.
Зрештою, 23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.