Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС после обстрела россиян

Украинские энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Высоковольтная линия была повреждена из-за обстрела российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
"С 14 ноября, после очередного российского обстрела, ЗАЭС была запитана по одной линии, что является грубым нарушением международных требований к ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
Энергетики напомнили, что восстановленная линия меньше недели пробыла в работе после предыдущего запитки. До этого российский обстрел вывел ее из строя в мае и она не работала около полугода.
"Причины отключений - регулярные российские обстрелы, повреждающие провода, изоляцию и грозозащитный трос, вызывая обрывы и короткие замыкания", - пояснило "Укрэнерго".
За все время полномасштабной войны украинские энергетики восстанавливали питание ЗАЭС более 40 раз. Электростанция 10 раз полностью теряла питание от энергосистемы Украины.
Напомним, 14 ноября ЗАЭС потеряла питание линии электропередачи "Днепровская", в результате чего оказалась под угрозой очередного блэкаута.
Ранее, 23 сентября, "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.
Согласно заявлению компании, оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.
В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.
В конце концов, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.