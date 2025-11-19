Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС после обстрела россиян

"С 14 ноября, после очередного российского обстрела, ЗАЭС была запитана по одной линии, что является грубым нарушением международных требований к ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что восстановленная линия меньше недели пробыла в работе после предыдущего запитки. До этого российский обстрел вывел ее из строя в мае и она не работала около полугода.

"Причины отключений - регулярные российские обстрелы, повреждающие провода, изоляцию и грозозащитный трос, вызывая обрывы и короткие замыкания", - пояснило "Укрэнерго".

За все время полномасштабной войны украинские энергетики восстанавливали питание ЗАЭС более 40 раз. Электростанция 10 раз полностью теряла питание от энергосистемы Украины.