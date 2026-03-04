Українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході, - Зеленський

Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від дронових атак Ірану. Але це не повинно вплинути на обороноздатність української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Голова держави розповів, що він провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Учасники обговорили виклики для України, для українських партнерів, а також можливості, щоб допомогти захистити життя.
Зеленський нагадав, що вже говорив із лідерами ОАЕ, Катару, Йорданії та Байхрена. Також будуть розмови з лідером Кувейту та інших держав регіону. У всіх цих країн спільний виклик - іранські "Шахеди". Тегеран уже застосував понад 1400 ударних безпілотників.
За словами президента, він доручив очільнику МЗС Андрію Сибізі разом із розвідками, міністром оборони Михайлом Федоровим, військовим командуванням і секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготувати варіанти підтримки для відповідних держав і надати допомогу так, щоб це не вплинуло на можливості України захищатися від РФ.
"Наші військові володіють необхідними можливостями. Українські експерти працюватимуть на місці і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних і підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації та відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні", - наголосив він.
За словами Зеленського, Україна розраховує на активність держав Європи та G7 у ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму та в захисті життя в регіоні.
Нагадаємо, ще кілька днів тому голова української держави Володимир Зеленський заявляв, що він може відправити на Близький Схід найкращих українських фахівців із "Шахедів".
Він уточнював, що така допомога буде можлива, якщо лідери країн Перської затоки переконають російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення вогню з Україною.
Також президент пропонував країнам Близького Сходу дрони-перехоплювачі в обмін на ракети PAC-3 для систем Patriot, які можуть збивати балістику.