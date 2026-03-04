Українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході, - Зеленський

Голова держави розповів, що він провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Учасники обговорили виклики для України, для українських партнерів, а також можливості, щоб допомогти захистити життя.

Зеленський нагадав, що вже говорив із лідерами ОАЕ, Катару, Йорданії та Байхрена. Також будуть розмови з лідером Кувейту та інших держав регіону. У всіх цих країн спільний виклик - іранські "Шахеди". Тегеран уже застосував понад 1400 ударних безпілотників.

За словами президента, він доручив очільнику МЗС Андрію Сибізі разом із розвідками, міністром оборони Михайлом Федоровим, військовим командуванням і секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготувати варіанти підтримки для відповідних держав і надати допомогу так, щоб це не вплинуло на можливості України захищатися від РФ.

"Наші військові володіють необхідними можливостями. Українські експерти працюватимуть на місці і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних і підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації та відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна розраховує на активність держав Європи та G7 у ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму та в захисті життя в регіоні.