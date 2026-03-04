Украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке, - Зеленский

Украина поможет странам Ближнего Востока защищаться от дроновых атак Ирана. Но это не должно повлиять на обороноспособность украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства рассказал, что он провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Участники обсудили вызовы для Украины, для украинских партнеров, а также возможности, чтобы помочь защитить жизни.
Зеленский напомнил, что уже говорил с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Байхрена. Также будут разговоры с лидером Кувейта и других государств региона. У всех этих стран общий вызов - иранские "Шахеды". Тегеран уже применил более 1400 ударных беспилотников.
По словам президента, он поручил главе МИД Андрею Сибиге вместе с разведками, министром обороны Михаилом Федоровым, военным командованием и секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовить варианты поддержки для соответствующих государств и предоставить помощь так, чтобы это не повлияло на возможности Украины защищаться от РФ.
"Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на активность государств Европы и G7 в ликвидации террористических возможностей иранского режима и в защите жизни в регионе.
Напомним, еще несколько дней назад глава украинского государства Владимир Зеленский заявлял, что он может отправить на Ближний Восток лучших украинских специалистов по "Шахедам".
Он уточнял, что такая помощь будет возможна, если лидеры стран Персидского залива убедят российского диктатора Владимира Путина пойти на прекращение огня с Украиной.
Также президент предлагал странам Ближнего Востока дроны-перехватчики в обмен на ракеты PAC-3 для систем Patriot, которые могут сбивать баллистику.