Украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке, - Зеленский

Глава государства рассказал, что он провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Участники обсудили вызовы для Украины, для украинских партнеров, а также возможности, чтобы помочь защитить жизни.

Зеленский напомнил, что уже говорил с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Байхрена. Также будут разговоры с лидером Кувейта и других государств региона. У всех этих стран общий вызов - иранские "Шахеды". Тегеран уже применил более 1400 ударных беспилотников.

По словам президента, он поручил главе МИД Андрею Сибиге вместе с разведками, министром обороны Михаилом Федоровым, военным командованием и секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовить варианты поддержки для соответствующих государств и предоставить помощь так, чтобы это не повлияло на возможности Украины защищаться от РФ.

"Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на активность государств Европы и G7 в ликвидации террористических возможностей иранского режима и в защите жизни в регионе.