Українські дрони зупинили роботу великого НПЗ Росії, - Reuters
У вівторок, 11 листопада, російський нафтопереробний завод у Саратові після атаки українських дронів повністю зупинив свою роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства повідомили, що завод може залишатися зупиненим до кінця місяця. Він був повторно атакований дронами і у п'ятницю, 14 листопада.
Російський нафтовий гігант "Роснефть", якому належить завод, не дав відповіді на запит про коментар.
Reuters із посиланням на обізнані джерела пише, що в результаті ударів може бути пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-6. Ця установка - єдина на заводі. Її номінальна добова потужність становить близько 20 000 метричних тонн, або 147 000 барелів нафти.
Минулого року Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він виробив 1,9 млн тонн дизельного палива, 1,2 млн тонн бензину та 1 млн тонн мазуту.
Попередні обстріли Саратовського НПЗ
Нагадаємо, Саратовський НПЗ перебував під атакою Сил Оборони України вже кілька разів. Зокрема, серія вибухів прогриміла над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада - тоді Генштаб підтвердив удар.
Крім того, НПЗ у Саратові було атаковано минулого місяця - Генштаб також підтвердив удар уночі 16 жовтня.
Нещодавно голова СБУ Василь Малюк повідомив, що українські сили завдали вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії. За його словами, атаки призвели до скорочення нафтовидобутку на 90% і дефіциту палива на більш ніж 20%.