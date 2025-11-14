Украинские дроны остановили работу крупного НПЗ России, - Reuters
Во вторник, 11 ноября, российский нефтеперерабатывающий завод в Саратове после атаки украинских дронов полностью остановил свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники агентства сообщили, что завод может оставаться остановленным до конца месяца. Он был повторно атакован дронами и в пятницу, 14 ноября.
Российский нефтяной гигант "Роснефть", которому принадлежит завод, не дал ответа на запрос о комментарии.
Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в результате ударов может быть повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6. Эта установка - единственная на заводе. Ее номинальная суточная мощность составляет около 20 000 метрических тонн, или 147 000 баррелей нефти.
В прошлом году Саратовский НПЗ переработал 5,8 млн тонн нефти, что составляет около 2,2% от общего объема переработки нефти в России. Он произвел 1,9 млн тонн дизельного топлива, 1,2 млн тонн бензина и 1 млн тонн мазута.
Предыдущие обстрелы Саратовского НПЗ
Напомним, Саратовский НПЗ находился под атакой Сил Обороны Украины уже несколько раз. В частности, серия взрывов прогремела над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября - тогда Генштаб подтвердил удар.
Кроме того, НПЗ в Саратове был атакован в прошлом месяце - Генштаб также подтвердил удар ночью 16 октября.
Недавно глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские силы нанесли уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России. По его словам, атаки привели к сокращению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива на более чем 20%.