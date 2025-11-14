ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украинские дроны остановили работу крупного НПЗ России, - Reuters

Россия, Пятница 14 ноября 2025 21:56
UA EN RU
Украинские дроны остановили работу крупного НПЗ России, - Reuters Иллюстративное фото: Саратовский НПЗ был дважды атакован дронами всего за четыре дня (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 11 ноября, российский нефтеперерабатывающий завод в Саратове после атаки украинских дронов полностью остановил свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что завод может оставаться остановленным до конца месяца. Он был повторно атакован дронами и в пятницу, 14 ноября.

Российский нефтяной гигант "Роснефть", которому принадлежит завод, не дал ответа на запрос о комментарии.

Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в результате ударов может быть повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6. Эта установка - единственная на заводе. Ее номинальная суточная мощность составляет около 20 000 метрических тонн, или 147 000 баррелей нефти.

В прошлом году Саратовский НПЗ переработал 5,8 млн тонн нефти, что составляет около 2,2% от общего объема переработки нефти в России. Он произвел 1,9 млн тонн дизельного топлива, 1,2 млн тонн бензина и 1 млн тонн мазута.

Предыдущие обстрелы Саратовского НПЗ

Напомним, Саратовский НПЗ находился под атакой Сил Обороны Украины уже несколько раз. В частности, серия взрывов прогремела над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября - тогда Генштаб подтвердил удар.

Кроме того, НПЗ в Саратове был атакован в прошлом месяце - Генштаб также подтвердил удар ночью 16 октября.

Недавно глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские силы нанесли уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России. По его словам, атаки привели к сокращению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива на более чем 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов Российская Федерация НПЗ Война в Украине Дрони
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт