Українські дрони змінили хід війни: навіть у РФ визнають перевагу, - ISW

Дронова перевага України зриває наступ РФ

Як зазначають аналітики, Україна значно посилила свою ударну кампанію середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили з кінця 2025 року та особливо на початку 2026 року, що перешкоджало просуванню Росії по всьому театру військових дій і, ймовірно, також заважає російському наступу весни-літа 2026 року.

ISW отримала геолокаційні докази того, що українські війська завдали 41 удару середньої дальності у січні 2026 року, 61 у лютому 2026 року та 115 у березні 2026 року.

Ці українські удари були здебільшого спрямовані проти російських сил та засобів на сході та півдні України, зокрема поблизу окупованого Донецька, що погіршило підготовку Росії до наступальних операцій в останні тижні та місяці.

Аналітики нагадали, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, озвученими 9 квітня, українські війська безпілотних систем виконують понад 11 000 бойових вильотів на день і завдали ударів по понад 150 000 перевірених цілях лише у березні 2026 року - на 50 відсотків більше, ніж у лютому 2026 року.

Він зазначив, що українські війська завдали понад 350 ударів середньої дальності, зокрема по 143 російських логістичних об'єктах та складах, 52 - командних пунктах, 20 - по об'єктах нафтогазової та енергетичної інфраструктури.

Що кажуть у РФ

Навіть у російському інформаційному просторі почали визнавати зміни на полі бою. Пропагандистські джерела РФ повідомляють про зростання впливу українських технологій і тактики, включаючи елементи повітряного придушення за допомогою дронів.

Експерти пишуть, що, за інформацією російського військового блогера, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сказав диктатору Володимиру Путіну, що Україна має "значну" технологічну перевагу у війні безпілотників на передовій.

"Бєлоусов нібито заявив, що ситуація є "критичною" для російських сил, оскільки Україна має як чисельну перевагу в безпілотниках, так і розробила нове "покоління обладнання". Бєлоусов нібито сказав Путіну, що Україна використовує "більш складні системи", яким російські сили "значною мірою не готові" протистояти", - йдеться у статті.

Повідомляється, що Кремль вже розглядає розвиток власних дронових технологій як один із ключових пріоритетів.

Втім, у ISW наголошують: достовірність цих заяв неможливо незалежно підтвердити.

Проте очевидно, що технологічна перевага України стає одним із ключових факторів війни, змінюючи баланс сил та ускладнюючи подальші наступальні плани Росії, зазначають аналітики.