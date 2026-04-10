Украинские дроны изменили ход войны: даже в РФ признают преимущество, - ISW

Дроновое преимущество Украины срывает наступление РФ

Как отмечают аналитики, Украина значительно усилила свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с конца 2025 года и особенно в начале 2026 года, что препятствовало продвижению России по всему театру военных действий и, вероятно, также мешает российскому наступлению весны-лета 2026 года.

ISW получила геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли 41 удар средней дальности в январе 2026 года, 61 в феврале 2026 года и 115 в марте 2026 года.

Эти украинские удары были в основном направлены против российских сил и средств на востоке и юге Украины, в частности вблизи оккупированного Донецка, что ухудшило подготовку России к наступательным операциям в последние недели и месяцы.

Аналитики напомнили, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, озвученным 9 апреля, украинские войска беспилотных систем выполняют более 11 000 боевых вылетов в день и нанесли удары по более 150 000 проверенных целях только в марте 2026 года - на 50 процентов больше, чем в феврале 2026 года.

Он отметил, что украинские войска нанесли более 350 ударов средней дальности, в том числе по 143 российским логистическим объектам и складам, 52 - командным пунктам, 20 - по объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

Что говорят в РФ

Даже в российском информационном пространстве начали признавать изменения на поле боя. Пропагандистские источники РФ сообщают о росте влияния украинских технологий и тактики, включая элементы воздушного подавления с помощью дронов.

Эксперты пишут, что, по информации российского военного блогера, министр обороны России Андрей Белоусов сказал диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет "значительное" технологическое преимущество в войне беспилотников на передовой.

"Белоусов якобы заявил, что ситуация является "критической" для российских сил, поскольку Украина имеет как численное преимущество в беспилотниках, так и разработала новое "поколение оборудования". Белоусов якобы сказал Путину, что Украина использует "более сложные системы", которым российские силы "в значительной степени не готовы" противостоять", - говорится в статье.

Сообщается, что Кремль уже рассматривает развитие собственных дроновых технологий как один из ключевых приоритетов.

Впрочем, в ISW отмечают: достоверность этих заявлений невозможно независимо подтвердить.

Однако очевидно, что технологическое преимущество Украины становится одним из ключевых факторов войны, меняя баланс сил и усложняя дальнейшие наступательные планы России, отмечают аналитики.