Українські дрони змінили хід війни: навіть у РФ визнають перевагу, - ISW

Українська армія отримала відчутну перевагу над військами РФ у використанні безпілотників, що вже впливає на перебіг бойових дій. Навіть у Росії визнали перевагу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Дронова перевага України зриває наступ РФ

Як зазначають аналітики, Україна значно посилила свою ударну кампанію середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили з кінця 2025 року та особливо на початку 2026 року, що перешкоджало просуванню Росії по всьому театру військових дій і, ймовірно, також заважає російському наступу весни-літа 2026 року.

ISW отримала геолокаційні докази того, що українські війська завдали 41 удару середньої дальності у січні 2026 року, 61 у лютому 2026 року та 115 у березні 2026 року.

Ці українські удари були здебільшого спрямовані проти російських сил та засобів на сході та півдні України, зокрема поблизу окупованого Донецька, що погіршило підготовку Росії до наступальних операцій в останні тижні та місяці.

Аналітики нагадали, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, озвученими 9 квітня, українські війська безпілотних систем виконують понад 11 000 бойових вильотів на день і завдали ударів по понад 150 000 перевірених цілях лише у березні 2026 року - на 50 відсотків більше, ніж у лютому 2026 року.

Він зазначив, що українські війська завдали понад 350 ударів середньої дальності, зокрема по 143 російських логістичних об'єктах та складах, 52 - командних пунктах, 20 - по об'єктах нафтогазової та енергетичної інфраструктури.

Що кажуть у РФ

Навіть у російському інформаційному просторі почали визнавати зміни на полі бою. Пропагандистські джерела РФ повідомляють про зростання впливу українських технологій і тактики, включаючи елементи повітряного придушення за допомогою дронів.

Експерти пишуть, що, за інформацією російського військового блогера, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сказав диктатору Володимиру Путіну, що Україна має "значну" технологічну перевагу у війні безпілотників на передовій.

"Бєлоусов нібито заявив, що ситуація є "критичною" для російських сил, оскільки Україна має як чисельну перевагу в безпілотниках, так і розробила нове "покоління обладнання". Бєлоусов нібито сказав Путіну, що Україна використовує "більш складні системи", яким російські сили "значною мірою не готові" протистояти", - йдеться у статті.

Повідомляється, що Кремль вже розглядає розвиток власних дронових технологій як один із ключових пріоритетів.

Втім, у ISW наголошують: достовірність цих заяв неможливо незалежно підтвердити.

Проте очевидно, що технологічна перевага України стає одним із ключових факторів війни, змінюючи баланс сил та ускладнюючи подальші наступальні плани Росії, зазначають аналітики.