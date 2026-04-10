Украинские дроны изменили ход войны: даже в РФ признают преимущество, - ISW

Украинская армия получила ощутимое преимущество над войсками РФ в использовании беспилотников, что уже влияет на ход боевых действий. Даже в России признали преимущество Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Дроновое преимущество Украины срывает наступление РФ

Как отмечают аналитики, Украина значительно усилила свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с конца 2025 года и особенно в начале 2026 года, что препятствовало продвижению России по всему театру военных действий и, вероятно, также мешает российскому наступлению весны-лета 2026 года.

ISW получила геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли 41 удар средней дальности в январе 2026 года, 61 в феврале 2026 года и 115 в марте 2026 года.

Эти украинские удары были в основном направлены против российских сил и средств на востоке и юге Украины, в частности вблизи оккупированного Донецка, что ухудшило подготовку России к наступательным операциям в последние недели и месяцы.

Аналитики напомнили, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, озвученным 9 апреля, украинские войска беспилотных систем выполняют более 11 000 боевых вылетов в день и нанесли удары по более 150 000 проверенных целях только в марте 2026 года - на 50 процентов больше, чем в феврале 2026 года.

Он отметил, что украинские войска нанесли более 350 ударов средней дальности, в том числе по 143 российским логистическим объектам и складам, 52 - командным пунктам, 20 - по объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

Что говорят в РФ

Даже в российском информационном пространстве начали признавать изменения на поле боя. Пропагандистские источники РФ сообщают о росте влияния украинских технологий и тактики, включая элементы воздушного подавления с помощью дронов.

Эксперты пишут, что, по информации российского военного блогера, министр обороны России Андрей Белоусов сказал диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет "значительное" технологическое преимущество в войне беспилотников на передовой.

"Белоусов якобы заявил, что ситуация является "критической" для российских сил, поскольку Украина имеет как численное преимущество в беспилотниках, так и разработала новое "поколение оборудования". Белоусов якобы сказал Путину, что Украина использует "более сложные системы", которым российские силы "в значительной степени не готовы" противостоять", - говорится в статье.

Сообщается, что Кремль уже рассматривает развитие собственных дроновых технологий как один из ключевых приоритетов.

Впрочем, в ISW отмечают: достоверность этих заявлений невозможно независимо подтвердить.

Однако очевидно, что технологическое преимущество Украины становится одним из ключевых факторов войны, меняя баланс сил и усложняя дальнейшие наступательные планы России, отмечают аналитики.