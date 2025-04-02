Українські дрони вразили російські системи ППО вартістю близько 50 млн доларів

Оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Сил безпілотних систем (СБС) завдали втрат російським окупантам.

За два тижні воїни виявили та уразили три ворожі системи ППО - два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор". Усі системи "вполювали" на Донецькому напрямку.

Ці комплекси є важливим елементом російської протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько 50 млн доларів.

Для ураження систем ППО були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

"Це результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, що завдають противнику мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони", - розповіли в СБС.

Успішну роботу українських дронів СБС продемонстрували на відео.

Успіхи українських дронів

Додамо, що українські оператори дронів постійно завдають чималих втрат російській армії на всій лінії фронту.

Зокрема, у Луганській області бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою двох FPV-дронів підпалили ворожу БМП.

Також сьогодні стало відомо, що українські оператори дронів "вполювали" рідкісну військову техніку росіян - бронетранспортер РХМ-4 неподалік Часового Яру. Бронемашину знищили разом зі штурмовиками.

Окрім того, ЗСУ нещодавно за допомогою дронів знищили 18 мотоциклів окупантів на Краматорському напрямку.