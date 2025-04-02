У Луганській області ЗСУ за допомогою FPV-дронів підпалили ворожу БМП (відео)

Фото: у Луганській області ЗСУ за допомогою FPV-дронів підпалили ворожу БМП (Getty Images)

У Луганській області бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою двох FPV-дронів підпалили ворожу БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як повідомляється, у Луганській області аеророзвідка вистежила, а пілоти підрозділу БПЛА "Signum" за допомогою двох FPV-дронів підпалили ворожу БМП. "Підрозділ "Signum" викликає паніку в лавах противника. Пілоти БПЛА стали для ворога справжнім кошмаром, головною причиною втрат не лише техніки, а й живої сили. Вони бачать усе. І завдають ударів там, де ворог вважає себе в безпеці",- йдеться в дописі під відео.