Украинские дроны поразили российские системы ПВО стоимостью около 50 млн долларов

Украинские операторы дронов "подстрелили" несколько систем ПВО российских оккупантов. Стоимость утраченной россиянами техники достигает около 50 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Сил беспилотных систем (СБС) нанесли потери российским оккупантам.
За две недели воины обнаружили и поразили три вражеские системы ПВО - два ЗРК "Бук" неустановленных модификаций и ЗРК "Тор". Все системы "поймали" на Донецком направлении.
Эти комплексы являются важным элементом российской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около $50 млн.
Для поражения систем ПВО были применены ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.
"Это результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА, которые наносят противнику миллионные убытки и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны", - рассказали в СБС.
Успешную работу украинских дронов СБС продемонстрировали на видео.
Добавим, что украинские операторы дронов постоянно наносят немалые потери российской армии на всей линии фронта.
В частности, в Луганской области бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.
Также сегодня стало известно, что украинские операторы дронов "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4 неподалеку Часового Яра. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.
Кроме того, ВСУ недавно с помощью дронов уничтожили 18 мотоциклов оккупантов на Краматорском направлении.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 918 тысяч оккупантов.
В частности, только за минувшие сутки, 1 апреля, потери российской армии составили 1410 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 43 дрона и другую технику врага.
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