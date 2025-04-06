Українські дрони вполювали гармату МТ-12 та автотранспорт росіян

Значних втрат противнику завдали оператори дронів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Фенікс".

"Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" знищили гармату МТ-12, ворожий автотранспорт, позиції та укриття противника, пункт управління БпЛА, а також склад ПММ", - розповіли в угрупованні військ.

Окрім того, українські воїни ліквідували 15 російських піхотинців.

Майстерну роботу операторів дронів прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем показав на відео.

"Пілоти безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", - підсумували в ОСУВ.

Що відомо про гармату МТ-12

100-мм протитанкова гармата МТ-12 (у низці джерел згадується як Т-12А та "Рапіра") - радянська буксирована протитанкова гармата, створена наприкінці 1960-х років. Модернізація гармати Т-12 включала у себе розміщення гармати на новому лафеті.

Гармата прийнята на озброєння у 1972 році для заміни гармати Т-10, що перебувала на службі з 1955 року замінивши 100-мм польову гармату Д-10.

Успіхи ЗСУ

Дрони ЗСУ також успішно вразили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", бойову броньовану машину "Тигр", кілька вантажівок, позиції й укриття противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.