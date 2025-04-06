Украинские дроны поймали пушку МТ-12 и автотранспорт россиян

Значительные потери противнику нанесли операторы дронов разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс".

"Операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили пушку МТ-12, вражеский автотранспорт, позиции и укрытия противника, пункт управления БПЛА, а также склад ГСМ", - рассказали в группировке войск.

Кроме того, украинские воины ликвидировали 15 российских пехотинцев.

Мастерскую работу операторов дронов пограничное подразделение беспилотных авиационных систем показало на видео.

"Пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику", - подытожили в ОСГВ.

Что известно о пушке МТ-12

100-мм противотанковая пушка МТ-12 (в ряде источников упоминается как Т-12А и "Рапира") - советская буксированная противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 включала в себя размещение пушки на новом лафете.

Пушка принята на вооружение в 1972 году для замены пушки Т-10, состоявшей на службе с 1955 года заменив 100-мм полевую пушку Д-10.

Успехи ВСУ

Дроны ВСУ также успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.