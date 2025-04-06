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За добу росіяни втратили 1330 солдатів і 190 одиниць техніки, - Генштаб

Неділя 06 квітня 2025 07:39
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За добу росіяни втратили 1330 солдатів і 190 одиниць техніки, - Генштаб Фото: Сили оборони знищили велику кількість ворожої техніки на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 5 на 6 квітня, армія Росії втратила на фронті 1330 солдатів, 4 реактивні системи залпового вогню і 56 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 923 670 (+1330) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 554 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 972 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 25 786 (+56) од.;
  • РСЗВ - 1354 (+4) од.;
  • засоби ППО - 1124 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 846 (+68) од.;
  • крилатих ракет - 3130 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 050 (+96) од.;
  • спеціальної техніки - 3789 (+1) од.

За добу росіяни втратили 1330 солдатів і 190 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та ракетний удар РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в районі Куп'янська, але росіяни тиснуть на трьох напрямках.

Вночі російські терористи вчинили проти України комбіновану атаку дронами і ракетами.

З вечора суботи у багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через масштабну атаку БпЛА.

О 02:00 військові агресора запустили в напрямку України крилаті ракети "Калібр" з району Анапи.

Близько 05:00 загарбники вдарили по Києву балістичними ракетами. У трьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі.

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