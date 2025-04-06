За добу росіяни втратили 1330 солдатів і 190 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 5 на 6 квітня, армія Росії втратила на фронті 1330 солдатів, 4 реактивні системи залпового вогню і 56 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та ракетний удар РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в районі Куп'янська, але росіяни тиснуть на трьох напрямках.

Вночі російські терористи вчинили проти України комбіновану атаку дронами і ракетами.

З вечора суботи у багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через масштабну атаку БпЛА.

О 02:00 військові агресора запустили в напрямку України крилаті ракети "Калібр" з району Анапи.

Близько 05:00 загарбники вдарили по Києву балістичними ракетами. У трьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі.

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