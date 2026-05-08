Українські дрони вперше збили "Гербери" з FPV на борту (відео)

П'ять дронів за добу

До виконання завдання залучили два підрозділи:

екіпаж "Ворон" 58-ї окремої мотопіхотної бригади;

розрахунок "Бокс" 302-го зенітного ракетного полку.

За одну добу вони виявили та знищили п'ять російських безпілотників. На відео з роботи перехоплювачів видно "Гербери" з характерною Х-подібною рамою та FPV-апаратами, закріпленими зверху.

Технологічно-оборонна компанія SkyFall поділилася відео бойової роботи перехоплювачів.

Що таке P1-SUN

P1-SUN - це український дрон-перехоплювач від компанії SkyFall, розроблений для знищення "Shahed" та інших безпілотників.

Його характеристики:

швидкість - до 310 км/год

робоча висота - до 9000 метрів

радіус дії - до 33 км від місця запуску

Деякі модифікації P1-SUN оснащені тепловізійними камерами та системою автоматизованого наведення, що дозволяє оператору точніше супроводжувати і збивати цілі.

Що таке "Гербера" і чому змінилася її роль

Раніше "Гербери" були переважно дешевими дронами-пастками: їх запускали масово, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони або вести розвідку.

Але на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" повідомив про нову модифікацію - тепер "Гербера" використовується як повітряний носій FPV-дронів.

Фактично це спосіб доставити FPV-системи на більшу відстань.