Українські дрони вперше збили "Гербери" з FPV на борту (відео)

Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN вперше знищили російські "Гербери", які несли на борту FPV-дрони - нову модифікацію, що дозволяє доставляти ударні безпілотники вглиб країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
До виконання завдання залучили два підрозділи:
За одну добу вони виявили та знищили п'ять російських безпілотників. На відео з роботи перехоплювачів видно "Гербери" з характерною Х-подібною рамою та FPV-апаратами, закріпленими зверху.
Технологічно-оборонна компанія SkyFall поділилася відео бойової роботи перехоплювачів.
P1-SUN - це український дрон-перехоплювач від компанії SkyFall, розроблений для знищення "Shahed" та інших безпілотників.
Його характеристики:
Деякі модифікації P1-SUN оснащені тепловізійними камерами та системою автоматизованого наведення, що дозволяє оператору точніше супроводжувати і збивати цілі.
Раніше "Гербери" були переважно дешевими дронами-пастками: їх запускали масово, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони або вести розвідку.
Але на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" повідомив про нову модифікацію - тепер "Гербера" використовується як повітряний носій FPV-дронів.
Фактично це спосіб доставити FPV-системи на більшу відстань.
