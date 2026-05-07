FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпеку
Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від кордону - і не лише на землі, а й на дахах висоток. Цивільні можуть натрапити на них випадково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника Міністерства оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш".
Що знайшли і де
На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону - понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці.
За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера".
"Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними.
Фото: снаряд, скинутий дроном (t.me/serhii_flash)
"Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - написав радник Міноборони Сергій Бескрестнов.
Що таке "Гербера" і чому це небезпечно
"Гербера" - це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".
