FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпеку

12:20 07.05.2026 Чт
2 хв
Це вже не перший випадок за два дні
aimg Олена Чупровська
FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпеку
Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від кордону - і не лише на землі, а й на дахах висоток. Цивільні можуть натрапити на них випадково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника Міністерства оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш".

Що знайшли і де

На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону - понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці.

За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера".

"Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними.

FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпекуФото: снаряд, скинутий дроном (t.me/serhii_flash)

"Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - написав радник Міноборони Сергій Бескрестнов.

Що таке "Гербера" і чому це небезпечно

"Гербера" - це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали кріпити на "Шахеди" макети ракет Р60 - щоб відволікати увагу українських перехоплювачів і лякати пілотів.

Також ми писали, що "Шахеди" навчилися маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів.

У мережі з'явилися свідчення можливого технічного рішення, яке це забезпечує. Саме Бескрестнов одним із перших звернув на це увагу

