FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпеку

Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від кордону - і не лише на землі, а й на дахах висоток. Цивільні можуть натрапити на них випадково.

Що знайшли і де На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону - понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці. За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера". "Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними. Фото: снаряд, скинутий дроном (t.me/serhii_flash) "Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - написав радник Міноборони Сергій Бескрестнов. Що таке "Гербера" і чому це небезпечно "Гербера" - це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".