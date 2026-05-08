Украинские дроны впервые сбили "Герберы" с FPV на борту (видео)

Украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили российские "Герберы", которые несли на борту FPV-дроны - новую модификацию, позволяющую доставлять ударные беспилотники вглубь страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
К выполнению задачи привлекли два подразделения:
За одни сутки они обнаружили и уничтожили пять российских беспилотников. На видео с работы перехватчиков видно "Герберы" с характерной Х-образной рамой и FPV-аппаратами, закрепленными сверху.
Технологически-оборонная компания SkyFall поделилась видео боевой работы перехватчиков.
P1-SUN - это украинский дрон-перехватчик от компании SkyFall, разработанный для уничтожения "Shahed" и других беспилотников.
Его характеристики:
Некоторые модификации P1-SUN оснащены тепловизионными камерами и системой автоматизированного наведения, что позволяет оператору точнее сопровождать и сбивать цели.
Раньше "Герберы" были преимущественно дешевыми дронами-ловушками: их запускали массово, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны или вести разведку.
Но в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил о новой модификации - теперь "Гербера" используется как воздушный носитель FPV-дронов.
Фактически это способ доставить FPV-системы на большее расстояние.
Как сообщало РБК-Украина, атака России на Киевскую область 2 мая оказалась нетипичной.
Оккупанты использовали дроны-имитаторы "Пародия", чтобы отвлечь внимание противовоздушной обороны и усложнить перехват реальных угроз.
Напомним, советник Минобороны "Флеш" также предупредил о новой опасности, связанной с "Герберами". Боевые FPV-дроны со сброшенными зарядами уже находят за десятки километров от границы - в частности, на крышах высоток.