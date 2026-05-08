Українські дрони вперше збили "Гербери" з FPV на борту (відео)

13:27 08.05.2026 Пт
2 хв
Україна відповідає технологічними рішеннями на нові загрози з боку РФ
aimg Олена Чупровська
Українські дрони вперше збили "Гербери" з FPV на борту (відео) Фото: P1-SUN вперше знищили "Гербери" нової модифікації (Getty Images)
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN вперше знищили російські "Гербери", які несли на борту FPV-дрони - нову модифікацію, що дозволяє доставляти ударні безпілотники вглиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

П'ять дронів за добу

До виконання завдання залучили два підрозділи:

  • екіпаж "Ворон" 58-ї окремої мотопіхотної бригади;
  • розрахунок "Бокс" 302-го зенітного ракетного полку.

За одну добу вони виявили та знищили п'ять російських безпілотників. На відео з роботи перехоплювачів видно "Гербери" з характерною Х-подібною рамою та FPV-апаратами, закріпленими зверху.

Технологічно-оборонна компанія SkyFall поділилася відео бойової роботи перехоплювачів.

Що таке P1-SUN

P1-SUN - це український дрон-перехоплювач від компанії SkyFall, розроблений для знищення "Shahed" та інших безпілотників.

Його характеристики:

  • швидкість - до 310 км/год
  • робоча висота - до 9000 метрів
  • радіус дії - до 33 км від місця запуску

Деякі модифікації P1-SUN оснащені тепловізійними камерами та системою автоматизованого наведення, що дозволяє оператору точніше супроводжувати і збивати цілі.

Що таке "Гербера" і чому змінилася її роль

Раніше "Гербери" були переважно дешевими дронами-пастками: їх запускали масово, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони або вести розвідку.

Але на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" повідомив про нову модифікацію - тепер "Гербера" використовується як повітряний носій FPV-дронів.

Фактично це спосіб доставити FPV-системи на більшу відстань.

Як повідомляло РБК-Україна, атака Росії на Київську область 2 травня виявилася нетиповою.

Окупанти використовували дрони-імітатори "Пародія", щоб відволікти увагу протиповітряної оборони та ускладнити перехоплення реальних загроз.

Нагадаємо, радник Міноборони "Флеш" також попередив про нову небезпеку, пов'язану з "Герберами". Бойові FPV-дрони зі скинутими зарядами вже знаходять за десятки кілометрів від кордону - зокрема, на дахах висоток.

Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
