Українські дрони вперше атакували Омський НПЗ - найбільший у Росії (яскраві кадри)

Під ударом опинилися Ярославський НПЗ, паливний термінал у Висоцьку та завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", а в Криму - аеродром "Гвардійське" та зенітний комплекс "Панцирь-С2".

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ від початку липня вивели з ладу 37 енергооб'єктів у Криму та на окупованих територіях Донбасу, через що окупаційна влада визнала повний блекаут у низці міст.

Останній на сьогодні, 38-й об'єкт - підстанція "Сімферопольська" - був уражений уночі проти 6 липня.