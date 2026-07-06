Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)

Крупнейший нефтезавод России под ударом

Силы обороны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России. Завод перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год.

На предприятии производят бензин, дизельное горючее и авиационный керосин. Это топливо использует, в частности, армия страны-агрессора.

Губернатор Омской области подтвердил атаку беспилотников, однако говорил только об их избиении.

"Силами противовоздушной обороны Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам", - написал губернатор.

Фото: на опубликованных в сети кадрах видно по меньшей мере несколько очагов горения (t.me/exilenova_plus)

Тем временем в соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

На них видны не убытки беспилотников, а пожар непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковала нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты в России и оккупированном Крыму .