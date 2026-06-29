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Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у Росії: список

19:34 29.06.2026 Пн
2 хв
Неушкодженим досі залишається найбільший завод в Омську
aimg Валерій Ульяненко
Фото: обстріл Московського НПЗ (Getty Images)

Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки. Зокрема, під удари потрапили:

  • "Газпром нафтохім Салават", Башкортостан (вересень 2025 року)
  • "Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область
  • "Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград
  • "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область
  • "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм
  • Московський НПЗ, Москва
  • Рязанський НПЗ, Рязань
  • "Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль

Загалом на європейській частині Росії вже не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки дронів Сил оборони.

Деякі з них, наприклад, заводи у Москві та Ярославлі, з початку 2026 року атакували по кілька разів. Через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво.

Хто залишився поза зоною ураження

Наразі неушкодженими залишаються лише два заводи з першої десятки, які розташовані далеко за Уралом. Це Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області та Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії.

Нагадаємо, російський ринок пального опинився у кризі після серії ударів по НПЗ. На цьому тлі ціни на бензин у РФ продемонстрували найстрімкіше зростання за останні два десятиліття.

Через дефіцит пального обмеження на його продаж уже запровадили десятки російських регіонів, серед яких і Ханти-Мансійський автономний округ, де видобувається близько 40% усієї російської нафти.

Для стабілізації внутрішнього ринку Москва вже звернулася до Казахстану із запитом на постачання 50 тисяч тонн бензину марки АІ-92. Крім того, російська влада офіційно дозволила імпорт пального.

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Російська ФедераціяНПЗВійна в УкраїніДрони