Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у Росії: список

Станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки. Зокрема, під удари потрапили:

"Газпром нафтохім Салават", Башкортостан (вересень 2025 року)

"Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область

"Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм

Московський НПЗ, Москва

Рязанський НПЗ, Рязань

"Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль

Загалом на європейській частині Росії вже не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки дронів Сил оборони.

Деякі з них, наприклад, заводи у Москві та Ярославлі, з початку 2026 року атакували по кілька разів. Через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво.

Хто залишився поза зоною ураження

Наразі неушкодженими залишаються лише два заводи з першої десятки, які розташовані далеко за Уралом. Це Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області та Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії.

Нагадаємо, російський ринок пального опинився у кризі після серії ударів по НПЗ. На цьому тлі ціни на бензин у РФ продемонстрували найстрімкіше зростання за останні два десятиліття.