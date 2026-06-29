Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у Росії: список

Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".
Станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки. Зокрема, під удари потрапили:
Загалом на європейській частині Росії вже не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки дронів Сил оборони.
Деякі з них, наприклад, заводи у Москві та Ярославлі, з початку 2026 року атакували по кілька разів. Через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво.
Наразі неушкодженими залишаються лише два заводи з першої десятки, які розташовані далеко за Уралом. Це Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області та Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії.
Нагадаємо, російський ринок пального опинився у кризі після серії ударів по НПЗ. На цьому тлі ціни на бензин у РФ продемонстрували найстрімкіше зростання за останні два десятиліття.
Через дефіцит пального обмеження на його продаж уже запровадили десятки російських регіонів, серед яких і Ханти-Мансійський автономний округ, де видобувається близько 40% усієї російської нафти.
Для стабілізації внутрішнього ринку Москва вже звернулася до Казахстану із запитом на постачання 50 тисяч тонн бензину марки АІ-92. Крім того, російська влада офіційно дозволила імпорт пального.