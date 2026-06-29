Украинские дроны выбили восемь из 10 крупнейших НПЗ в России: список

Украина атаковала восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из них находились под обстрелом не раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".
По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники поразили большинство российских НПЗ из топ-10 по объемам переработки. В частности, под удары попали:
В целом на европейской части России уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который хотя бы раз не подвергся атаке дронов Сил обороны.
Некоторые из них, например заводы в Москве и Ярославле, с начала 2026 года атаковали по несколько раз. Из-за существенных разрушений предприятия вынуждены сокращать или полностью останавливать производство.
В настоящее время невредимыми остаются только два завода из первой десятки, которые находятся далеко за Уралом. Это Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области и Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России.
Напомним, российский рынок горючего оказался в кризисе после серии ударов по НПЗ. На этом фоне цены на бензин в РФ продемонстрировали самый стремительный рост за последние два десятилетия.
Из-за дефицита горючего ограничения на его продажу уже ввели десятки российских регионов, среди которых и Ханты-Мансийский автономный округ, где добывается около 40% всей российской нефти.
Для стабилизации внутреннего рынка Москва уже обратилась в Казахстан с запросом на поставку 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Кроме того, российские власти официально разрешили импорт горючего.