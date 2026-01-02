Українські дрони вдарили по базі з паливом окупантів у Луганській області (відео)

Як зазначили в Силах безпілотних систем, база зберігання паливно-мастильних матеріалом росіян, по якій вдарили дрони, розташована в Луганській області. У результаті там почалася масштабна пожежа. Детальні наслідки атаки уточнюються.

При цьому в тимчасово окупованому Криму був "приліт" по радіолокаційній станції. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором.

Такі операції провели воїни 1-го Окремого центру СБС.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують можливості противника продовжувати агресію проти України", - зазначили в СБС.