Украинские дроны ударили по базе с топливом оккупантов в Луганской области (видео)

Атака украинских дронов на объекты в РФ

Напомним, в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский" в Краснодарском крае РФ.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, по территории предприятия зафиксированы попадания ударных беспилотников, после чего возник пожар.

Также украинские защитники атаковали установку подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан.

Кроме того, Силы обороны атаковали цели на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, в районе Донецка поражен склад хранения "Шахедов".

При этом, по данным Bloomberg, в декабре 2025 года было рекордное количество ударов украинских защитников по энергетическим объектам России.