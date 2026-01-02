Украинские дроны ударили по базе с топливом оккупантов в Луганской области (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали несколько объектов врага на временно оккупированных территориях. В частности, был "прилет" по базе с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС ВСУ в Telegram.
Как отметили в Силах беспилотных систем, база хранения горюче-смазочных материалом россиян, по которой ударили дроны, находится в Луганской области. В результате там начался масштабный пожар. Детальные последствия атаки уточняются.
При этом во временно оккупированном Крыму был "прилет" по радиолокационной станции. Она обеспечивала наблюдение за воздушным пространством.
Такие операции провели воины 1-го Отдельного центра СБС.
"Силы беспилотных систем последовательно снижают возможности противника продолжать агрессию против Украины", - отметили в СБС.
Напомним, в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский" в Краснодарском крае РФ.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, по территории предприятия зафиксированы попадания ударных беспилотников, после чего возник пожар.
Также украинские защитники атаковали установку подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан.
Кроме того, Силы обороны атаковали цели на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, в районе Донецка поражен склад хранения "Шахедов".
При этом, по данным Bloomberg, в декабре 2025 года было рекордное количество ударов украинских защитников по энергетическим объектам России.