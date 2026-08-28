Українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у місті Кстово призупинив переробку сирої нафти 26 серпня після удару українського дрона.

25 серпня українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Внаслідок атаки загорілася установка для спільної переробки газу та газоконденсату.

Також повідомлялося, що Самарську область РФ вночі 22 серпня атакували дрони, в результаті зафіксрваний удар по Новокуйбишевському НПЗ, де спалахнула пожежа.

Крім того, 21 серпня у російській Пермі дрони атакували нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.