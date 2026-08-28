RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле

08:31 28.08.2026 Пт
1 мин
В сети публикуют кадры пожара после ударов
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле (Getty Images)

Силы обороны Украины ночью 28 августа поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод с помощью дронов FP-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании Fire Point.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Как сообщают в сети, на территории НПЗ после ударов дронов начался масштабный пожар.

Удары по НПЗ России

Напомним, НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово приостановил переработку сырой нефти 26 августа после удара украинского дрона.

25 августа украинские дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате атаки загорелась установка для совместной переработки газа и газоконденсата.

Также сообщалось, что Самарскую область РФ ночью 22 августа атаковали дроны, в результате зафиксирован удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где вспыхнул пожар.

Кроме того, 21 августа в российской Перми дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. На предприятии загорелся масштабный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЯрославльНПЗВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов