Украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Как сообщают в сети, на территории НПЗ после ударов дронов начался масштабный пожар.