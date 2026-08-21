В Росії під атаку потрапив НПЗ, виникла велика пожежа (фото, відео)
У російській Пермі атакували нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що відомо про атаку
У російській Пермі попередньо атаковано нафтопереробний завод.
На підприємстві продовжує вирувати пожежа після удару. Місцеві мешканці вже публікують у соцмережах відео з кадрами вогню та диму над заводом.
Під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Офіційні деталі щодо масштабів пошкоджень поки не розголошуються.
Місцева влада звітує лише про кількість збитих українських дронів. Рейси в аеропорту призупинили.
Що відомо про завод
"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" входить до групи компанії "Лукойл" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
- потужність заводу становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік;
- підприємство випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема бензин та дизельне пальне;
- завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.
Фото: наслідки обстрілу Пермі (t.me/exilenova_plus)
Це підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак дронів протягом 2026 року.
Тим часом у Підмосков'ї після масованої атаки дронів без світла залишилися близько 10 тисяч людей.
Мер Москви заявляв, що в бік області летіли сотні безпілотників, десятки з яких збили над регіоном.
Як повідомляло РБК-Україна, українським чиновникам приписують план атакувати московські аеропорти тисячами дронів.
За даними видання, президент Володимир Зеленський спершу висловлював побоювання щодо цього плану, а згодом підготовку до нього призупинили.