В Росії під атаку потрапив НПЗ, виникла велика пожежа (фото, відео)

У російській Пермі атакували нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

У російській Пермі попередньо атаковано нафтопереробний завод.

На підприємстві продовжує вирувати пожежа після удару. Місцеві мешканці вже публікують у соцмережах відео з кадрами вогню та диму над заводом.

Під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Офіційні деталі щодо масштабів пошкоджень поки не розголошуються.

Місцева влада звітує лише про кількість збитих українських дронів. Рейси в аеропорту призупинили.

Що відомо про завод

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" входить до групи компанії "Лукойл" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

потужність заводу становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік;

підприємство випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема бензин та дизельне пальне;

завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Фото: наслідки обстрілу Пермі (t.me/exilenova_plus)

Це підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак дронів протягом 2026 року.

Тим часом у Підмосков'ї після масованої атаки дронів без світла залишилися близько 10 тисяч людей.