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Афіпський НПЗ знову палає: супутник показав наслідки атаки дронів

22:09 25.08.2026 Вт
1 хв
На супутникових кадрах видно осередок займання на території підприємства
aimg Марія Науменко
Афіпський НПЗ знову палає: супутник показав наслідки атаки дронів Фото: наслідки атаки на нафтопереробний завод (Getty Images)
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На Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї після української атаки загорілася установка для спільної переробки газу та газоконденсату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

упутниковий кадр дозволяє побачити осередок займання на установці СПГК. Її призначення - отримання товарного палива, зокрема бензину та дизеля, а також підготовка сировини для подальшої переробки.

Ця установка вже потрапляла під удар раніше. 7 серпня на Афіпському НПЗ також сталася пожежа. Тоді російська сторона заявляла, що займання було спричинене "падінням уламків українського безпілотника", і повідомляла про його ліквідацію.

Тепер установка знову опинилася в зоні ураження. Нові супутникові дані дозволили зафіксувати наслідки чергової атаки.

Афіпський НПЗ розташований у Краснодарському краї Росії. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю українських ударів. За даними "Радіо Свобода", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод атакували понад десять разів.

Нагадуємо, в ніч на 25 серпня Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Про атаку повідомила компанія Fire Point, зазначивши, що українські дрони влучили по підприємству.

Також цієї ночі дрони атакували Ростовську область. OSINT-джерела повідомили про вибухи біля Новошахтинська.

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