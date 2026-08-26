Четвертий за величиною НПЗ Росії зупиняє переробку нафти після атаки дрона, - Reuters

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у місті Кстово призупинив переробку сирої нафти 26 серпня після удару українського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

NORSI перестав працювати

26 серпня внаслідок атаки українського безпілотника на Нижегородську область Росії було пошкоджено невказаний промисловий об'єкт, повідомив у середу місцевий губернатор Гліб Нікітін.

Джерела видання повідомили, що йшлося про NORSI - це другий за величиною виробник бензину в Росії.

Атака дрона пошкодила:

кілька переробних установок,

міжблокову інфраструктуру,

загальні заводські споруди.

Джерела не змогли сказати, коли усунуть пошкодження та відновлять переробні операції на цьому заводі.

Атаки дронів по НПЗ

Усі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" зараз не працюють.

Так, Пермський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки дрона 21 серпня, а Волгоградський НПЗ - 31 липня.

NORSI може переробляти близько 15 мільйонів метричних тонн сирої нафти на рік та виробляти: