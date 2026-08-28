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Українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі

08:31 28.08.2026 Пт
1 хв
У мережі публікують кадри пожежі після ударів
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі Фото: українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі (Getty Images)
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Сили оборони України вночі 28 серпня уразили Ярославський нафтопереробний завод за допомогою дронів FP-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії Fire Point.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.

Як повідомляють у мережі, на території НПЗ після ударів дронів почалася масштабна пожежа.

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у місті Кстово призупинив переробку сирої нафти 26 серпня після удару українського дрона.

25 серпня українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Внаслідок атаки загорілася установка для спільної переробки газу та газоконденсату.

Також повідомлялося, що Самарську область РФ вночі 22 серпня атакували дрони, в результаті зафіксрваний удар по Новокуйбишевському НПЗ, де спалахнула пожежа.

Крім того, 21 серпня у російській Пермі дрони атакували нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

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Ярославль НПЗ Збройні сили України Війна в Україні Атака дронів
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