Українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі
Сили оборони України вночі 28 серпня уразили Ярославський нафтопереробний завод за допомогою дронів FP-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії Fire Point.
Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.
Як повідомляють у мережі, на території НПЗ після ударів дронів почалася масштабна пожежа.
Удари по НПЗ Росії
Нагадаємо, НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у місті Кстово призупинив переробку сирої нафти 26 серпня після удару українського дрона.
25 серпня українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Внаслідок атаки загорілася установка для спільної переробки газу та газоконденсату.
Також повідомлялося, що Самарську область РФ вночі 22 серпня атакували дрони, в результаті зафіксрваний удар по Новокуйбишевському НПЗ, де спалахнула пожежа.
Крім того, 21 серпня у російській Пермі дрони атакували нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.