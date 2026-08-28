Фото: українські дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі (Getty Images)

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Сили оборони України вночі 28 серпня уразили Ярославський нафтопереробний завод за допомогою дронів FP-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії Fire Point.