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Украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле

08:31 28.08.2026 Пт
1 мин
В сети публикуют кадры пожара после ударов
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле Фото: украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле (Getty Images)
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Силы обороны Украины ночью 28 августа поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод с помощью дронов FP-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании Fire Point.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Как сообщают в сети, на территории НПЗ после ударов дронов начался масштабный пожар.

Удары по НПЗ России

Напомним, НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово приостановил переработку сырой нефти 26 августа после удара украинского дрона.

25 августа украинские дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате атаки загорелась установка для совместной переработки газа и газоконденсата.

Также сообщалось, что Самарскую область РФ ночью 22 августа атаковали дроны, в результате зафиксирован удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где вспыхнул пожар.

Кроме того, 21 августа в российской Перми дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. На предприятии загорелся масштабный пожар.

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