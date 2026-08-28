Украинские дроны поразили один из самых больших НПЗ России в Ярославле
Силы обороны Украины ночью 28 августа поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод с помощью дронов FP-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании Fire Point.
Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо и другие нефтепродукты.
Как сообщают в сети, на территории НПЗ после ударов дронов начался масштабный пожар.
Удары по НПЗ России
Напомним, НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово приостановил переработку сырой нефти 26 августа после удара украинского дрона.
25 августа украинские дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате атаки загорелась установка для совместной переработки газа и газоконденсата.
Также сообщалось, что Самарскую область РФ ночью 22 августа атаковали дроны, в результате зафиксирован удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где вспыхнул пожар.
Кроме того, 21 августа в российской Перми дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. На предприятии загорелся масштабный пожар.