Українські дрони уразили ключовий енергетичний об'єкт Криму, - "Мадяр"

СБС "розбирають" енергосистему Криму

"Мадяр" зазначив, що ураження отримав ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом "Кубань-Крим". Це місце входу з материка РФ на окупований півострів.

"Довжина енергомосту - 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП", - уточнив командувач СБС.

Результати уражень енергооб'єктів Криму

Протягом 1-8 липня "Птахи СБС" підпалили вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.

Серед цілей у Криму:

пункт перетоку електроенергії "Кубань - Крим", нп Глазівка,

електропідстанція ПС "Нижньогірськ",

електропідстанція ПС "Насосна 3", нп Зелений Яр,

електропідстанція Новотроїцьке.

Також уражені на Луганщині:

електропідстанція Калинове,

електропідстанція Троїцьке.

Елементи ППО на Донбасі:

РЛС 1РЛ131 П-18, нп Зелений Яр, Донецька обл.,

РЛС 1РЛ131 П-18, нп Стародубівка, Донецька обл.,

РЛС 1Л22 "Пароль-4", нп Стародубівка, Донецька обл.

Ще СБС завдали уражень по ремонтній базі 27 ОМСБр 1 ТА (Писарівка, Луганська обл.) та полігону "Гвардійський" (Олександрівка, Херсонська обл.).

Загалом протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 53 військові цілі, - резюмував "Мадяр"