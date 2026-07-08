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Украинские дроны поразили ключевой энергетический объект Крыма, - "Мадяр"

19:07 08.07.2026 Ср
2 мин
В оккупированном Крыму были "прилеты" по десяткам объектов РФ
aimg Елена Бджола
Фото: оператор дрона СБС (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 8 июля Украина продолжила удары по стратегическим объектам РФ в Крыму. Под атаками дронов были энергомост, электроподстанция, полигон и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

СБС "разбирают" энергосистему Крыма

"Мадьяр" отметил, что поражение получил ключевой объект приема электроэнергии энергомоста "Кубань-Крым". Это место входа с материка РФ на оккупированный полуостров.

"Длина энергомоста - 14,5 км, проложена в четырех подводных кабельных линиях. Пораженный переходный пункт ЧП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП", - уточнил командующий СБС.

Результаты поражений энергообъектов Крыма

В течение 1-8 июля "Птахи СБС" подожгли уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ТОТ.

Среди целей в Крыму:

  • пункт перетока электроэнергии "Кубань - Крым", нп Глазовка,
  • электроподстанция ПС "Нижнегорск",
  • электроподстанция ПС "Насосная 3", нп Зеленый Яр,
  • электроподстанция Новотроицкое.

Также поражены в Луганской области:

  • электроподстанция Калиново,
  • электроподстанция Троицкое.

Элементы ПВО на Донбассе:

  • РЛС 1РЛ131 П-18, нп Зеленый Яр, Донецкая обл.,
  • РЛС 1РЛ131 П-18, нп Стародубовка, Донецкая обл.,
  • РЛС 1Л22 "Пароль-4", нп Стародубовка, Донецкая обл.

Еще СБС нанесли поражения по ремонтной базе 27 ОМСБр 1 ТА (Писаревка, Луганская обл.) и полигона "Гвардейский" (Александровка, Херсонская обл.).

В общей сложности в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ТОТ "Птахи СБС" поразили 53 военных целей, - резюмировал "Мадяр"

Ночью 8 июля СБС нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" России, а в Крыму спровоцировали частичный блекаут.

Силы беспилотных систем увеличили количество пораженных танкеров "теневого флота" России до 12 с начала суток 7 июля.

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