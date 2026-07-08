Украинские дроны поразили ключевой энергетический объект Крыма, - "Мадяр"

В ночь на 8 июля Украина продолжила удары по стратегическим объектам РФ в Крыму. Под атаками дронов были энергомост, электроподстанция, полигон и РЛС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
"Мадьяр" отметил, что поражение получил ключевой объект приема электроэнергии энергомоста "Кубань-Крым". Это место входа с материка РФ на оккупированный полуостров.
"Длина энергомоста - 14,5 км, проложена в четырех подводных кабельных линиях. Пораженный переходный пункт ЧП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП", - уточнил командующий СБС.
В течение 1-8 июля "Птахи СБС" подожгли уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ТОТ.
Среди целей в Крыму:
Также поражены в Луганской области:
Элементы ПВО на Донбассе:
Еще СБС нанесли поражения по ремонтной базе 27 ОМСБр 1 ТА (Писаревка, Луганская обл.) и полигона "Гвардейский" (Александровка, Херсонская обл.).
В общей сложности в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ТОТ "Птахи СБС" поразили 53 военных целей, - резюмировал "Мадяр"
Ночью 8 июля СБС нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" России, а в Крыму спровоцировали частичный блекаут.
Силы беспилотных систем увеличили количество пораженных танкеров "теневого флота" России до 12 с начала суток 7 июля.