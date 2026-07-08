Украинские дроны поразили ключевой энергетический объект Крыма, - "Мадяр"

СБС "разбирают" энергосистему Крыма

"Мадьяр" отметил, что поражение получил ключевой объект приема электроэнергии энергомоста "Кубань-Крым". Это место входа с материка РФ на оккупированный полуостров.

"Длина энергомоста - 14,5 км, проложена в четырех подводных кабельных линиях. Пораженный переходный пункт ЧП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП", - уточнил командующий СБС.

Результаты поражений энергообъектов Крыма

В течение 1-8 июля "Птахи СБС" подожгли уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ТОТ.

Среди целей в Крыму:

пункт перетока электроэнергии "Кубань - Крым", нп Глазовка,

электроподстанция ПС "Нижнегорск",

электроподстанция ПС "Насосная 3", нп Зеленый Яр,

электроподстанция Новотроицкое.

Также поражены в Луганской области:

электроподстанция Калиново,

электроподстанция Троицкое.

Элементы ПВО на Донбассе:

РЛС 1РЛ131 П-18, нп Зеленый Яр, Донецкая обл.,

РЛС 1РЛ131 П-18, нп Стародубовка, Донецкая обл.,

РЛС 1Л22 "Пароль-4", нп Стародубовка, Донецкая обл.

Еще СБС нанесли поражения по ремонтной базе 27 ОМСБр 1 ТА (Писаревка, Луганская обл.) и полигона "Гвардейский" (Александровка, Херсонская обл.).

В общей сложности в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ТОТ "Птахи СБС" поразили 53 военных целей, - резюмировал "Мадяр"