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Українські дрони уразили два НПЗ у Татарстані та комбінат у Тольятті

11:55 12.06.2026 Пт
3 хв
Які результати чергової атаки Сил оборони?
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони уразили два НПЗ у Татарстані та комбінат у Тольятті Фото: українські дрони уразили два НПЗ у Татарстані та комбінат у Тольятті (Getty Images)
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Сили оборони України у ніч на 12 червня уразили два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, підрозділи Сил оборони у Республіці Татарстан уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік.

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Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство "ТАИФ-НК" - це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску

Комплексу глибокої переробки важких залишків - цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.

Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів - від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

Також уражено комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбіната.

Окрім того, уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області рф і в районі Маринського Херсонської області.

Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області.

Серед іншого українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки Запорізької області.

Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника в Маріуполі на Донеччині.

Окрім того, за результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.

Нічна "бовавна" у Тольятті

Нагадаємо, сьогодні у мережі повідомляли, що у російському місті Тольятті після атаки дронів спалахнув хімічний завод "Тольяттикаучук". У Самарській області було оголошено режим безпілотної небезпеки та закрито повітряний простір.

Тольятті українські дрони атакують вже не вперше. У ніч на 4 квітня в місті вже горіли одразу два хімічні заводи після атаки дронів - тоді місцеві жителі також повідомляли про звуки двигунів і вибухи в різних частинах міста.

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