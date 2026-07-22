Українські дрони уразили 13 суден "тіньового флоту" РФ лише за 48 годин

Українські безпілотники протягом 48 годин атакували 13 російських суден "тіньового флоту" в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Протягом 21-22 липня українські військові "попередили вогнем" 13 російських суден. Метою атак було унеможливити їхнє перебування в українських водах в інтересах країни-агресорки.
Під удар безпілотників потрапили:
Загалом з 6 по 22 липня у межах операції СБС "МоЛоЧКа" було уражено 196 ворожих плавзасобів. Більшість із них, а саме 126 суден, атакували в Азовському морі, ще 70 - у Чорному.
Паралельно Сили безпілотних систем проводять спецоперацію "Кримський рубильник off". Протягом 21-22 липня українські дрони вдарили по 13 енерговузлах та електропідстанціях.
Зокрема, 11 цілей було уражено в окупованому Криму, а ще 2 - на інших тимчасово захоплених територіях. Загальний рахунок операції з 1 по 22 липня склав вже 117 енергетичних цілей.
Нагадаємо, Роберт Бровді раніше пояснив, з яких елементів складається стратегія звільнення тимчасово окупованого Криму без проведення класичного наземного наступу.
Водночас українські дрони паралізували головну логістичну артерію російських окупантів у Криму. Унаслідок ударів Керченська паромна переправа втратила майже всі плавзасоби, які використовувалися для забезпечення ворожої логістики.