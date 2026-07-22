Українські дрони уразили 13 суден "тіньового флоту" РФ лише за 48 годин

Протягом 21-22 липня українські військові "попередили вогнем" 13 російських суден. Метою атак було унеможливити їхнє перебування в українських водах в інтересах країни-агресорки.

Під удар безпілотників потрапили:

10 суховантажів;

2 буксири;

1 танкер.

Загалом з 6 по 22 липня у межах операції СБС "МоЛоЧКа" було уражено 196 ворожих плавзасобів. Більшість із них, а саме 126 суден, атакували в Азовському морі, ще 70 - у Чорному.

Атаки на енергетику окупантів

Паралельно Сили безпілотних систем проводять спецоперацію "Кримський рубильник off". Протягом 21-22 липня українські дрони вдарили по 13 енерговузлах та електропідстанціях.

Зокрема, 11 цілей було уражено в окупованому Криму, а ще 2 - на інших тимчасово захоплених територіях. Загальний рахунок операції з 1 по 22 липня склав вже 117 енергетичних цілей.