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Украинские дроны поразили 13 судов "теневого флота" РФ всего за 48 часов

12:21 22.07.2026 Ср
2 мин
СБС в рамках операции "МоЛоЧКа" атаковали уже почти 200 вражеских плавсредств
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские дроны поразили 13 российских судов (Getty Images)

Украинские беспилотники в течение 48 часов атаковали 13 российских судов "теневого флота" в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

В течение 21-22 июля украинские военные "предупредили огнем" 13 российских судов. Целью атак было сделать невозможным их пребывание в украинских водах в интересах страны-агрессора.

Под удар беспилотников попали:

  • 10 сухогрузов;
  • 2 буксира;
  • 1 танкер.

Всего с 6 по 22 июля в рамках операции ССС "МоЛоЧКа" было поражено 196 вражеских плавсредств. Большинство из них, а именно 126 судов, атаковали в Азовском море, еще 70 - в Черном.

Атаки на энергетику окупантов

Параллельно Силы беспилотных систем проводят спецоперацию "Крымский рубильник off". В течение 21-22 июля украинские дроны ударили по 13 энергоузлам и электроподстанциям.

В частности, 11 целей было поражено в оккупированном Крыму, а еще 2 - на других временно захваченных территориях. Общий счет операции с 1 по 22 июля составил уже 117 энергетических целей.

Напомним, Роберт Бровди ранее объяснил, из каких элементов состоит стратегия освобождения временно оккупированного Крыма без проведения классического наземного наступления.

В то же время украинские дроны парализовали главную логистическую артерию российских оккупантов в Крыму. В результате ударов Керченская паромная переправа потеряла почти все плавсредства, которые использовались для обеспечения вражеской логистики.

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