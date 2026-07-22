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Мадяр розповів, з чого складається стратегія звільнення Криму

03:47 22.07.2026 Ср
2 хв
За 72 години дрони знищили 21 танкер на підходах до півострова
aimg Катерина Коваль
Мадяр розповів, з чого складається стратегія звільнення Криму Фото: командувач Сил безпілотник систем Роберт Мадяр Бровді (Getty Images)
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Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів, з яких елементів складається стратегія звільнення Криму без класичного наземного штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Роберта Бровді британському журналісту Каолану Робертсону.

За словами Мадяра, ключ до звільнення півострова - не масштабна наземна операція, а позбавлення російського угруповання можливості підтримувати себе ресурсами.

"Ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії. Ми опікуємося їх паливом, адже без палива практично нічого не відбувається", - пояснив командувач.

Паралельно українські сили руйнують і саму логістику доставки ресурсів - зокрема паливні танкери на підходах до півострова морем. За словами Мадяра, лише за три доби вдалося вивести з ладу 21 таке судно.

"За три доби ми 21 танкер уже спалили на підходах з паливом до Криму. За 72 години ми спалимо ще 121, і 221 спалимо - скільки їх буде, стільки спалимо", - заявив він.

Замість прямого зіткнення з ворогом дрони створюють постійний дефіцит усього необхідного для окупаційних військ.

"Ми створюємо умови непереносимості перебування на півострові", - зазначив Мадяр, порівнявши цей процес із тривалим, але ефективним виведенням "шкідників" із замкненого простору.

За словами командувача, головна перевага такого підходу - можливість досягати стратегічних цілей, не наражаючи українських військових на ризик у кровопролитних сухопутних штурмах.

"Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини... не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця", - підкреслив він.

Регулярні відключення світла, дефіцит пального та постійна загроза ударів з повітря мають і психологічний ефект.

"Це формує стійкий нервово-психологічний розлад у масах жителів країни-окупанта", - зазначив Мадяр.

Підсумовуючи, командувач назвав це переходом до "війни технологій і математики", де методичне руйнування логістики й ресурсної бази противника поступово робить утримання Криму для Росії дедалі менш реальним технічно.

Нагадаємо, ізоляція Криму вже дає відчутні наслідки. У ніч на 21 липня в окупованому Криму пролунали вибухи - виникли пожежі, а частина півострова залишилась без світла.

Ще раніше українські дрони паралізували головну логістичну артерію окупантів - Керченська паромна переправа втратила майже весь флот, який забезпечував логістику.

Експерти вважають, що Крим поступово перетворюється на пастку для російських військ. Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв пояснював, що у разі повного перекриття логістичних шляхів угруповання окупантів опиниться в повній ізоляції - без пального, боєприпасів та електроенергії.

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