Мадяр розповів, з чого складається стратегія звільнення Криму

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів, з яких елементів складається стратегія звільнення Криму без класичного наземного штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Роберта Бровді британському журналісту Каолану Робертсону.

За словами Мадяра, ключ до звільнення півострова - не масштабна наземна операція, а позбавлення російського угруповання можливості підтримувати себе ресурсами.

"Ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії. Ми опікуємося їх паливом, адже без палива практично нічого не відбувається", - пояснив командувач.

Паралельно українські сили руйнують і саму логістику доставки ресурсів - зокрема паливні танкери на підходах до півострова морем. За словами Мадяра, лише за три доби вдалося вивести з ладу 21 таке судно.

"За три доби ми 21 танкер уже спалили на підходах з паливом до Криму. За 72 години ми спалимо ще 121, і 221 спалимо - скільки їх буде, стільки спалимо", - заявив він.

Замість прямого зіткнення з ворогом дрони створюють постійний дефіцит усього необхідного для окупаційних військ.

"Ми створюємо умови непереносимості перебування на півострові", - зазначив Мадяр, порівнявши цей процес із тривалим, але ефективним виведенням "шкідників" із замкненого простору.

За словами командувача, головна перевага такого підходу - можливість досягати стратегічних цілей, не наражаючи українських військових на ризик у кровопролитних сухопутних штурмах.

"Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини... не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця", - підкреслив він.

Регулярні відключення світла, дефіцит пального та постійна загроза ударів з повітря мають і психологічний ефект.

"Це формує стійкий нервово-психологічний розлад у масах жителів країни-окупанта", - зазначив Мадяр.

Підсумовуючи, командувач назвав це переходом до "війни технологій і математики", де методичне руйнування логістики й ресурсної бази противника поступово робить утримання Криму для Росії дедалі менш реальним технічно.