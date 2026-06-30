Україна вдруге вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою, - Зеленський

В ніч на 30 червня українські дрони завдали повторного удару по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про об'єкт

"Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - розповів глава держави.



Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить понад 500 кілометрів.

Це вже не перший удар

Зеленський нагадав, що Сили оборони України раніше вже досягали чотирьох подібних російських центрів зв'язку. Удари наносилися не лише у Московському, а й у Владимирському регіонах РФ.

"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій" - заявив президент.

За його словами, готуються відповідні дії і щодо інших подібних об'єктів ворога.