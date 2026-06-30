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Україна вдруге вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою, - Зеленський

12:07 30.06.2026 Вт
2 хв
Відстань до цього об'єкта становить понад 500 кілометрів
aimg Ірина Глухова
Україна вдруге вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою, - Зеленський Фото: Україна вдруге вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою (Getty Images)
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В ніч на 30 червня українські дрони завдали повторного удару по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про об'єкт

"Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - розповів глава держави.

Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить понад 500 кілометрів.

Це вже не перший удар

Зеленський нагадав, що Сили оборони України раніше вже досягали чотирьох подібних російських центрів зв'язку. Удари наносилися не лише у Московському, а й у Владимирському регіонах РФ.

"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій" - заявив президент.

За його словами, готуються відповідні дії і щодо інших подібних об'єктів ворога.

Атаки на Московську область

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в ніч на 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом безпілотників.

У соцмережах почали з'являтися кадри, на яких жителі показували політ дронів у регіоні в напрямку столиці РФ.

Про перше ураження центру космічного зв'язку "Дубна" стало відомо 22 червня.

Тоді Генштаб ЗСУ повідомив, що у Московській області було уражено цей об'єкт, а саме апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени Mark-IV, яка використовується для супутникового зв'язку, та технічну будівлю поряд з антеною.

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