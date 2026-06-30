Украинские дроны "прорубили коридор" для ударов по Москве: в СБС сделали громкое заявление

Системные удары по российским радарам в Брянской области открыли новые возможности для украинских дальнобойных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 1 отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.

По данным подразделения, операторы группы "Рони" 1-го отдельного центра системно поражают радары СКПП в Брянской области, контролирующие воздушное пространство в направлении российской столицы.

В центре заявили, что именно это позволило создать брешь в эшелонированной системе российской противовоздушной обороны. По утверждению военных, благодаря этому стали возможны удары по целям в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Москве.

"Когда враг теряет "глаза", небо для наших дальнобойных ударов становится открытым", - отметили военные.

Также подразделение обнародовало видео операции "Полифем". По словам военных, она существенно повысила эффективность пролетов украинских дальнобойных дронов Deep Strike на северном направлении.

В Силах беспилотных систем добавили, что восстановить поврежденный участок российской ПВО противнику будет непросто, а его дальнейшее истощение будет продолжаться.

Последние атаки на Московскую область

Напомним, в последнее время украинские дроны регулярно атакуют цели в Московской области.

В частности, в ночь на 30 июня регион потерпел массированную атаку беспилотников, а президент Владимир Зеленский сообщил о повторном поражении центра космической связи "Дубна".