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На Москву летить рій дронів, влада звітує про роботу ППО

05:51 30.06.2026 Вт
2 хв
Що відомо про атаку дронів на столицю РФ?
aimg Едуард Ткач
На Москву летить рій дронів, влада звітує про роботу ППО Фото: влада стверджує, що збила вже 50 дронів з початку доби (Getty Images)
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Вранці у вівторок, 30 червня, жителі Московської області фіксують прольоти великої кількості дронів у напрямку до Москви. Крім того, безпілотники фіксували ще в одному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Починаючи з 4 ранку, мер Москви Сергій Собянін почав активно писати в Telegram, що ППО нібито збиває невідомі безпілотники, які летять на російську столицю.

При цьому низка публікацій була написана просто з фактом знищення дронів, що може говорити про те, що деякі безпілотники долетіли безпосередньо до Москви.

Через годину після атаки в соцмережах поступово почали з'являтися кадри, на яких жителі показували кадри прольоту дронів у регіоні в напрямку столиці РФ.

Станом 05:45 Собянін прозвітував, що сили ППО збили вже 50 одиниць дронів. Зважаючи на все, атака на даний момент триває.

Крім цього в соцмережах були кадри з Тули, де приблизно о 4-й ранку теж фіксували проліт дронів.

Чи є наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі - наразі невідомо.

Обстріли РФ

Нагадаємо, що в останній місяць атаки на російські об'єкти стали значно активнішими. Ситуація дійшла того, що ці атаки відбуваються фактично на щоденній основі.

До речі, Reuters днями повідомляло, що станом на кінець червня Україна атакувала вже 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії . Причому деякі з них були атаковані кілька разів.

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