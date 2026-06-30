На Москву летить рій дронів, влада звітує про роботу ППО

Вранці у вівторок, 30 червня, жителі Московської області фіксують прольоти великої кількості дронів у напрямку до Москви. Крім того, безпілотники фіксували ще в одному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Починаючи з 4 ранку, мер Москви Сергій Собянін почав активно писати в Telegram, що ППО нібито збиває невідомі безпілотники, які летять на російську столицю.

При цьому низка публікацій була написана просто з фактом знищення дронів, що може говорити про те, що деякі безпілотники долетіли безпосередньо до Москви.

Через годину після атаки в соцмережах поступово почали з'являтися кадри, на яких жителі показували кадри прольоту дронів у регіоні в напрямку столиці РФ.

Станом 05:45 Собянін прозвітував, що сили ППО збили вже 50 одиниць дронів. Зважаючи на все, атака на даний момент триває.

Крім цього в соцмережах були кадри з Тули, де приблизно о 4-й ранку теж фіксували проліт дронів.

Чи є наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі - наразі невідомо.