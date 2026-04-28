UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Українські дрони повторно атакували НПЗ "Туапсинський" та важливу РЛС, - Генштаб

12:03 28.04.2026 Вт
2 хв
На НПЗ у Туапсе виникла масштабна пожежа після ударів ЗСУ
aimg Костянтин Широкун
Фото: українські дрони повторно атакували НПЗ "Туапсинський" (росЗМІ)

Українські безпілотники знову атакували НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, в результаті чого виникла серйозна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: "Серйозна НП": у Туапсе почали евакуацію через масштабні пожежі

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї", - повідомили у Генштабі.

Зазначається, що це підприємство задіяне у забезпеченні армії РФ на території України. Так, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території НПЗ з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також українські воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого в тимчасово окупованому Криму.

Окрім цього, ЗСУ уразили командні пункти РФ поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого, влучними ударами уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Удари по НПЗ у Туапсе

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральний штаб ЗСУ уточнив наслідки удару в середині квітня по НПЗ у Туапсе: знищено 24 резервуари, ще чотири зазнали пошкоджень.

Тим часом 16 квітня, після першої атаки, завод фактично повністю зупинив роботу. Після ударів над Туапсе піднявся густий дим, який розтягнувся на понад 300 кілометрів – аж до Ставрополя. Супутники NASA зафіксували активні осередки займання на території підприємства ще кілька діб.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НПЗКраснодарский крайДрониВСУГенштаб ВСУ