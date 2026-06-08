Українські дрони почали самостійно збивати "Шахеди" (відео перехоплення)

Як працює технологія

За словами Федорова, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль і дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Від прототипу до бою менш ніж за рік

Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

"Автономність - один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста", - наголосив міністр оборони.

За його словами, Україна "масштабує рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах".