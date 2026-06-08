Украинские дроны начали самостоятельно сбивать "Шахеды" (видео перехвата)

В Украине масштабируют производство перехватчиков нового поколения, которые автономно сбивают российские Shahed. Технология от участника государственного оборонного кластера Brave1 автоматизирует 95% всего процесса
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.
Разработка успешно прошла боевое испытание на Харьковщине. Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.
"Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города", - подчеркнул министр обороны.
По его словам, Украина "масштабирует решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях".
Напомним, Украина рассматривает дроны-перехватчики как дешевую альтернативу классической ПВО. По данным Reuters, такие устройства уже сбили около 1500 вражеских дронов, а их использование в несколько раз дешевле западных или советских ракет ПВО.
В январе 2026 года Украина впервые лицензировала технологию производства дрона-перехватчика Octopus - его выпуск развернули на территории Великобритании с потенциальными объемами несколько тысяч единиц в месяц.
Неделю назад "Генерал Черешня" и STRIX презентовали перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами", которые развивают скорость до 600 км/ч. Сбивать их стандартными средствами значительно сложнее, поэтому украинские производители создают новейшие перехватчики под эту новую угрозу.