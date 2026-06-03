ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

"Генерал Черешня" та STRIX розробили перехоплювачі реактивних "Шахедів": ефектне відео

17:46 03.06.2026 Ср
2 хв
Українські defence-tech виробники вже розробляють перехоплювачі під оновлені потреби
aimg Ольга Завада
"Генерал Черешня" та STRIX розробили перехоплювачі реактивних "Шахедів": ефектне відео Компанії "Генерал Черешня" та STRIX підписали угоду про співпрацю (фото: facebook.com/generalcherry.fpv)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Український проєкт "Генерал Черешня" та компанія STRIX розробили новітні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами". Сторони підписали угоду про стратегічну співпрацю у сфері defense tech, штучного інтелекту (AI) та технологій для сучасного поля бою.

Відео успішних тестів нової зброї публікує РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку проєкту.

Читайте також: Співпраця зі США щодо дронів: якими шляхами українські розробники заходять на ринок

Що відомо про "Генерал Черешня BULLET"

Як зазначається в описі до ролика, лінійка перехоплювачів "Генерал Черешня BULLET" створена на базі кінетичного прискорювача від STRIX, який пройшов успішні випробування ще рік тому.

Головне завдання цієї технологічної синергії - масштабування протидії ворожим ударним БПЛА.

Нова розробка покликана ефективно нищити абсолютно всі модифікації "Шахеда", зокрема й надскладну реактивну версію "Герань-4".

У команді проєкту "Генерал Черешня" наголошують, що поява реактивних модифікацій "Шахеда" створює принципово новий рівень загрози для українського неба.

Розробники пояснюють: завдяки оновленому двигуну такі безпілотники здатні розвивати швидкість до 600 км/год. Це значно швидше за класичні Shahed-136, тому збивати їх стандартними засобами набагато складніше.

Саме задля ліквідації таких швидкісних повітряних цілей українські виробники й створюють свої новітні перехоплювачі.

Досягнення "Генерала Черешні" в цифрах

Зазначимо, що "Генерал Черешня" - один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні.

Флагманськими продуктами компанії є перехоплювачі, зокрема антишахед "Генерал Черешня BULLET", створений у тісній співпраці з військовими підрозділами фронту.

Інший відомий флагман компанії - "Генерал Черешня AIR", яким уже користуються понад 100 бойових бригад ЗСУ.

На рахунку цього безпілотника - десятки тисяч збиттів ворожих повітряних цілей, серед яких: "Молнії", "Ланцети", "Орлани", "Гербери", "Італмаси", Supercam, Zala та інші.

Ефективна робота цих перехоплювачів у небі - це тисячі врятованих життів українських воїнів, збережені бойові позиції, логістичні шляхи та військова техніка.

Нагадаємо, ще у 2025 році Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання на фронті безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта