Украинские дроны начали самостоятельно сбивать "Шахеды" (видео перехвата)

В Украине масштабируют производство перехватчиков нового поколения, которые автономно сбивают российские Shahed. Технология от участника государственного оборонного кластера Brave1 автоматизирует 95% всего процесса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Как работает технология

По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.

От прототипа до боя менее чем за год

Разработка успешно прошла боевое испытание на Харьковщине. Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.

"Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, Украина "масштабирует решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях".