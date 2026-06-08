Украинские дроны начали самостоятельно сбивать "Шахеды" (видео перехвата)
В Украине масштабируют производство перехватчиков нового поколения, которые автономно сбивают российские Shahed. Технология от участника государственного оборонного кластера Brave1 автоматизирует 95% всего процесса
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
Как работает технология
По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.
От прототипа до боя менее чем за год
Разработка успешно прошла боевое испытание на Харьковщине. Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.
"Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города", - подчеркнул министр обороны.
По его словам, Украина "масштабирует решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях".
Напомним, Украина рассматривает дроны-перехватчики как дешевую альтернативу классической ПВО. По данным Reuters, такие устройства уже сбили около 1500 вражеских дронов, а их использование в несколько раз дешевле западных или советских ракет ПВО.
В январе 2026 года Украина впервые лицензировала технологию производства дрона-перехватчика Octopus - его выпуск развернули на территории Великобритании с потенциальными объемами несколько тысяч единиц в месяц.
Неделю назад "Генерал Черешня" и STRIX презентовали перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами", которые развивают скорость до 600 км/ч. Сбивать их стандартными средствами значительно сложнее, поэтому украинские производители создают новейшие перехватчики под эту новую угрозу.