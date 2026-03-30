Українські дрони-перехоплювачі зацікавили країни Перської затоки: що пропонує Київ

Чому інтерес до українських дронів зріс

Війна США та Ізраїлю з Іраном продемонструвала вразливість багатьох країн до загрози безпілотників, зокрема відносно дешевих іранських “шахедів”. Саме з такими дронами Україна стикається щодня - російські війська запускають сотні безпілотників за одну ніч.

За словами Зеленського, Україна пропонує не просто дрони, а цілісну систему:

"Україна ділиться експертизою, якої немає на Близькому Сході. Експертиза - це не дрон, це навичка, стратегія, система, де дрон є однією з частин оборони", - пояснив він.

Виробники готові, але чекають на дозвіл

Українські компанії - Wild Hornets, SkyFall, UForce (виробник морських дронів Magura) - підтвердили, що отримали запити з країн Перської затоки. Однак вони не ведуть прямих переговорів про контракти, очікуючи на “зелене світло” від Києва.

За оцінками Ігоря Федірка, голови Української ради оборонної промисловості, цього року Україна може експортувати озброєння на суму близько 2 млрд доларів, а в найкращому сценарії за п’ять років - до 10 млрд доларів на рік.

Потенціал виробництва та унікальна технологія

У січні Україна виробила 40 000 дронів-перехоплювачів. За словами президента, за умови достатнього фінансування країна може збільшити виробництво до 2 000 перехоплювачів на день, з яких лише 1 000 потрібна для власних потреб.

Особливий інтерес викликають морські дрони Magura, які вже використовуються для перехоплення російських безпілотників над Чорним морем. Їх можна розміщувати вздовж узбережжя Перської затоки, керуючи ними через програмне забезпечення, що зменшує потребу в особовому складі.

Виклики: чи не втратить Україна момент

Попри амбіції, галузь стикається з бюрократичними перешкодами. Галина Янченко, народна депутатка, близька до оборонних виробників, зазначила, що уряд надто повільно відкриває експорт озброєнь, а виробники гостро потребують капіталу для розширення.

“Є ризик втратити момент, тому що міжнародний ринок не чекає”, - попередила Анастасія Мішкіна з асоціації Tech Force in UA.

Навіть після укладення угод знадобляться місяці, щоб налагодити протиповітряну оборону на основі дронів, навчити пілотів, налаштувати радари та інфраструктуру. Водночас Тарас Тимочко, керівник програми перехоплювачів-дронів у фонді “Повернись живим” упевнений, що країни Перської затоки пройдуть цей швидше, ніж Україна.