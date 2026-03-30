Украинские дроны-перехватчики интересуют страны Персидского залива: что предлагает Киев

Почему интерес к украинским дронам вырос

Война США и Израиля с Ираном продемонстрировала уязвимость многих стран к угрозе беспилотников, в частности относительно дешевых иранских "шахедов". Именно с такими дронами Украина сталкивается ежедневно - российские войска запускают сотни беспилотников за одну ночь.

По словам Зеленского, Украина предлагает не просто дроны, а целостную систему:

"Украина делится экспертизой, которой нет на Ближнем Востоке. Экспертиза - это не дрон, это навык, стратегия, система, где дрон является одной из частей обороны", - пояснил он.

Производители готовы, но ждут разрешения

Украинские компании - Wild Hornets, SkyFall, UForce (производитель морских дронов Magura) - подтвердили, что получили запросы из стран Персидского залива. Однако они не ведут прямых переговоров о контрактах, ожидая "зеленого света" от Киева.

По оценкам Игоря Федирко, председателя Украинского совета оборонной промышленности, в этом году Украина может экспортировать вооружения на сумму около 2 млрд долларов, а в лучшем сценарии за пять лет - до 10 млрд долларов в год.

Потенциал производства и уникальная технология

В январе Украина произвела 40 000 дронов-перехватчиков. По словам президента, при условии достаточного финансирования страна может увеличить производство до 2 000 перехватчиков в день, из которых только 1 000 нужна для собственных нужд.

Особый интерес вызывают морские дроны Magura, которые уже используются для перехвата российских беспилотников над Черным морем. Их можно размещать вдоль побережья Персидского залива, управляя ими через программное обеспечение, что уменьшает потребность в личном составе.

Вызовы: не упустит ли Украина момент

Несмотря на амбиции, отрасль сталкивается с бюрократическими препятствиями. Галина Янченко, народный депутат, близкая к оборонным производителям, отметила, что правительство слишком медленно открывает экспорт вооружений, а производители остро нуждаются в капитале для расширения.

"Есть риск упустить момент, потому что международный рынок не ждет", - предупредила Анастасия Мишкина из ассоциации Tech Force in UA.

Даже после заключения сделок понадобятся месяцы, чтобы наладить противовоздушную оборону на основе дронов, обучить пилотов, настроить радары и инфраструктуру. В то же время Тарас Тимочко, руководитель программы перехватчиков-дронов в фонде "Вернись живым" уверен, что страны Персидского залива пройдут этот быстрее, чем Украина.